AlexUHO

Алексей Усатов AlexUHO

 
51 годУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Художник с 19-летним стажем, 10 лет в наружной рекламе и полиграфии, опыт разработки логотипов, интерьеров, брендов с созданием брендбуков, наружной рекламы.

Брендбук
Портфолио
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Презентации
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от $100
от 7 дней
#1118
Фирменный стиль
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от $100
от 5 дней
#1620
Верстка полиграфии
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от $30
от 1 дня
#1711
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2764
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3927