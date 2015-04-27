Художник с 19-летним стажем, 10 лет в наружной рекламе и полиграфии, опыт разработки логотипов, интерьеров, брендов с созданием брендбуков, наружной рекламы.
Портфолио
- Без названия113 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия123 просмотра
- Буклет ВИПЛАСТ184 просмотра
- Листовка-флайер СИТИПИЦЦА179 просмотров
- Оформление машины КИССОН141 просмотр
- Оформление диска ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА212 просмотров
- Листовка КЛИМАТБУДЦЕНТР132 просмотра
- Меню СУШИ-БАР217 просмотров
- Обложка буклета ГОФРОПАК172 просмотра
- Книжка-разукрашка ХЛЕБОДАР152 просмотра
- Этикетки шоколада AIR BUBBLES167 просмотров
Презентации
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#1118
Фирменный стиль
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#1620
Верстка полиграфии
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#1711
Логотипы и Знаки
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#2764
Обработка фотографий
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