AlexVelm

Александр Вельможин AlexVelm

 
32 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web-дизайн,Нейминг,Логотип,Фирменный стиль.

* Разработка логотипа и фирменного стиля.

* Подготовка печатной продукции.

* Разработка дизайна Вашего сайта.

* Оформление страниц в социальных сетях.

Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга