Web-дизайн,Нейминг,Логотип,Фирменный стиль.
* Разработка логотипа и фирменного стиля.
* Подготовка печатной продукции.
* Разработка дизайна Вашего сайта.
* Оформление страниц в социальных сетях.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- "Ob'ectiv" салон фототехники142 просмотра
- Фирстиль салона "Beauty & Spa"122 просмотра
- Дизайн Landing page школы танца "TAN.GO"105 просмотров
- Салон красоты и здоровья "Beauty & Spa"132 просмотра
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга