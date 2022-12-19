AlexWorkUa

Специалист в помощи людям, выполняя заказы точно и без проблем!

Рад приветствовать!

Немного о себе:

Первые шаги во фриланс сделал еще в далеком 2009 году, когда еще не было популярно слово фриланс!

Выполняя заказы на одной из бирж, за 2 дня сделал для себя первые 10$, что для простого школьника было весьма неплохо.

Что важное в наше время, так это владения иностранным языком, в моем случае - это английский, немецкий, французский язык.

Занимаюсь над изучением испанского языка, в планах так же пойти на еще один уровень выше, изучая итальянский!

Имею огромный опыт в самых актуальных и нуждающихся сферах: копирайт, рерайт, перевод текстов, тест из видео, аудио, для меня это обычная рутина!

Настройка рекламы через facebook ads так же для меня не новое направление.

В планах так же подтянуть Adobe After Effects, что бы работа со мной была намного лучше и комфортнее!