AlexWorkUa

Алексей Прокопенко AlexWorkUa

 
28 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Специалист в помощи людям, выполняя заказы точно и без проблем!

Рад приветствовать! 

Немного о себе:

Первые шаги во фриланс сделал еще в далеком 2009 году, когда еще не было популярно слово фриланс! 

Выполняя заказы на одной из бирж, за 2 дня сделал для себя первые 10$, что для простого школьника было весьма неплохо. 

Что важное в наше время, так это владения иностранным языком, в моем случае - это английский, немецкий, французский  язык.

Занимаюсь над изучением испанского языка, в планах так же пойти на еще один уровень выше, изучая итальянский!

Имею огромный опыт в самых актуальных и нуждающихся сферах: копирайт, рерайт, перевод текстов, тест из видео, аудио, для меня это обычная рутина!

Настройка рекламы через facebook ads так же для меня не новое направление.

В планах так же подтянуть Adobe After Effects, что бы работа со мной была намного лучше и комфортнее!

After Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание красивых писем

    Здравствуйте. Нужно составить 10 красивых и уникальных писем, которые не будут обычными и которые можно найти в интернете. Эти письма будут использоваться для знакомства с мужчинами и поэтому важно, что бы они с первых строк ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    год назад