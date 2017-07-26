AlexYork

Йорк Александр AlexYork

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание рекламы, маркетинговая стратегия, PR, брендинг, тексты, нейминг

Я профессионально занимаюсь рекламой, PR, брендингом и копирайтингом. Создаю рекламные концепции (позиционирование, продвижение, креатив), верстаю макеты, пишу тексты.

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