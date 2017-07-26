Создание рекламы, маркетинговая стратегия, PR, брендинг, тексты, нейминг
Я профессионально занимаюсь рекламой, PR, брендингом и копирайтингом. Создаю рекламные концепции (позиционирование, продвижение, креатив), верстаю макеты, пишу тексты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание информационного повода153 просмотра
- Креативные футболки Lobstertainment189 просмотров
- Серия принтов на футболки Duck Tales243 просмотра
- Презентация рекламного проекта1100 просмотров
- Коммерческое предложение405 просмотров
- Спонсорское предложение для киноклуба370 просмотров
- Презентация конкурсного проекта282 просмотра
- Принт для покера150 просмотров
- Принт для турфирмы184 просмотра
- Вон из Питера!178 просмотров
- Принт для КнигаФонда200 просмотров
- Рекламный проект для конкурса201 просмотр