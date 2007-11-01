Монтаж фильмов любой тематики,изготовление DVD-презентаций,монтаж короткометражных роликов,клипы
Также занимаюсь Фото-Видеосъёмкой.
Профессиональный опыт:
08.2003 – 05.2007 , Конструкторское Бюро Приборостроения
Работал над созданием следующих видов продукции:
• Рекламные и учебные фильмы
• Мультимедийные презентации
• Художественный фильм «МАКАРОВ»
• Подготовка к выпуску телепередач по военной тематике (первый канал, РТР, НТВ, RenTV) изготовление фильма для ФСВТС (Федеральной Службы Военно-Технического Сотрудничества при презеденте).
05.2007 – 11.2007 , Творческий информационный издательский центр
Работал над созданием следующих видов продукции:
• Подготовка отснятого материала
• Создание тематических передач
• Изготовление новостных сюжетов
11.2007 – 12.2010 , Радио Шансон(Шансон ТВ)
Работал над созданием следующих видов продукции:
• режиссура, изготовление телепередач музыкального характера
• Подготовка отснятого материала
• Изготовление, отбор и подготовка музыкальных видеоклипов
• Изготовление Афиш для исполнителей
• Монтаж концертов
• Изготовление телепередач для федеральных телеканалов
• Изготовление мультимедийных презентации для исполнителей тематического жанра.
• Изготовление рекламных роликов