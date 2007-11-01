Монтаж, создание видеороликов,фотомонтаж.Создание телевизионных заставок.

Монтаж фильмов любой тематики,изготовление DVD-презентаций,монтаж короткометражных роликов,клипы

Также занимаюсь Фото-Видеосъёмкой.

Профессиональный опыт:

08.2003 – 05.2007 , Конструкторское Бюро Приборостроения

Работал над созданием следующих видов продукции:

• Рекламные и учебные фильмы

• Мультимедийные презентации

• Художественный фильм «МАКАРОВ»

• Подготовка к выпуску телепередач по военной тематике (первый канал, РТР, НТВ, RenTV) изготовление фильма для ФСВТС (Федеральной Службы Военно-Технического Сотрудничества при презеденте).

05.2007 – 11.2007 , Творческий информационный издательский центр

Работал над созданием следующих видов продукции:

• Подготовка отснятого материала

• Создание тематических передач

• Изготовление новостных сюжетов

11.2007 – 12.2010 , Радио Шансон(Шансон ТВ)

Работал над созданием следующих видов продукции:

• режиссура, изготовление телепередач музыкального характера

• Подготовка отснятого материала

• Изготовление, отбор и подготовка музыкальных видеоклипов

• Изготовление Афиш для исполнителей

• Монтаж концертов

• Изготовление телепередач для федеральных телеканалов

• Изготовление мультимедийных презентации для исполнителей тематического жанра.

• Изготовление рекламных роликов