Проверка контрагента. Финансовый анализ. Оценка рисков.

Cоберу и предоставлю сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, на основе официальных источников.Основные сведения:

1.Основные регистрационные данные по компании: реквизиты, адреса, телефоны .

2.Информация по учредителям и директорам, их долям в уставном капитале (с предоставлением выписки из ЕГРЮЛ на дату формирования справки)

3.Информация по всем имеющимся Арбитражным делам , где компания выступала истцом или ответчиком (с предоставлением, при необходимости, копий судебных решений за последние 12 месяцев);

4.Копии бухгалтерских балансов , с финансовым анализом, за имеющиеся годы(если компания сдавала отчётность в РОССТАТ );

5.Информация о наличии исполнительных производств , с указанием их номеров, сумм оставшейся задолженности и наименований территориальных подразделений ФССП , в которых возбуждены данные исполнительные производства;

6.Информация о наличии сведений о банкротстве , с указанием в какой стадии находится процедура банкротства;

7.Информация о выигранных, действующих и размещенных госконтрактах , с указанием наименований заказчиков, поставляемых товаров или услуг, и суммы госконтрактов;

8.Информацию о созданных дочерних фирмах, с предоставлением актуальных выписок из ЕГРЮЛ по каждой из них;

9.Информация по взаимосвязанным (через учредителей и руководителей) фирмам, с предоставлением выписок из ЕГРЮЛ по каждой фирме;

10. Если компания котируется на ММВБ, возможно предоставление дополнительной информации о динамике котировок акций эмитента и др.биржевой информации.