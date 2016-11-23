Cоберу и предоставлю сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, на основе официальных источников.Основные сведения:
1.Основные регистрационные данные по компании: реквизиты, адреса, телефоны.
2.Информация по учредителям и директорам, их долям в уставном капитале (с предоставлением выписки из ЕГРЮЛ на дату формирования справки)
3.Информация по всем имеющимся Арбитражным делам, где компания выступала истцом или ответчиком (с предоставлением, при необходимости, копий судебных решений за последние 12 месяцев);
4.Копии бухгалтерских балансов, с финансовым анализом, за имеющиеся годы(если компания сдавала отчётность в РОССТАТ );
5.Информация о наличии исполнительных производств, с указанием их номеров, сумм оставшейся задолженности и наименований территориальных подразделений ФССП, в которых возбуждены данные исполнительные производства;
6.Информация о наличии сведений о банкротстве, с указанием в какой стадии находится процедура банкротства;
7.Информация о выигранных, действующих и размещенных госконтрактах, с указанием наименований заказчиков, поставляемых товаров или услуг, и суммы госконтрактов;
8.Информацию о созданных дочерних фирмах, с предоставлением актуальных выписок из ЕГРЮЛ по каждой из них;
9.Информация по взаимосвязанным (через учредителей и руководителей) фирмам, с предоставлением выписок из ЕГРЮЛ по каждой фирме;
10. Если компания котируется на ММВБ, возможно предоставление дополнительной информации о динамике котировок акций эмитента и др.биржевой информации.