01.04.1983
г.Одесса
ОБРАЗОВАНИЕ (среднее-специальное, младший специалист)
СШ №100
9 классов
1998-2002
Училище Искусств и Культуры им. К.Ф. Данькевича
специальность — преподаватель (народные инструменты, аккордеон)
2004-2006
Компьютерная академия "ШАГ"
специальность — программирование
ОПЫТ РАБОТЫ
2005-2008
Академия "ШАГ"
преподаватель компьютерных курсов
(пользователь ПК, Hardware, HTML, AdobePhotoshop, C++, SQL)
2006-2008
Академия "ШАГ"
преподаватель стационара/полустационара
С, С++ (MFC), SQL
2005-2008
Издательство газеты "Русская реклама"
Дизайнер-верстальщик
2008-...
ЧП РИА "МедиаКомпас"
Дизайнер-верстальщик
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
MS Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, Visual Studio — опытный пользователь
HTML, JavaScript, CSS — свободное владение
Adobe Flash – на стадии изучения
Навыки администрирования компьютерных систем и оптимизации работы ПК.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
английский со словарем
Русский, украинский — свободно
ПРОЧЕЕ
Рабочая машина
Intel E5200 (2х 3400 мГц)
8 ГБ DDR2 Samsung
Radeon 4850 512МБ
Интернет 2 Мб/с
ПО
ОС Windows Vista х64 Ultimate
MS Office 2007
Пакет Adobe Master Collection CS4
Corel Draw X4
Visual Studio 2008
ХОББИ
Новинки IT, разгон, велоспорт, фотография