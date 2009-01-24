Alex_83

Александр Процепов Alex_83

 
40 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

01.04.1983

г.Одесса

ОБРАЗОВАНИЕ (среднее-специальное, младший специалист)

СШ №100

9 классов

1998-2002

Училище Искусств и Культуры им. К.Ф. Данькевича

специальность — преподаватель (народные инструменты, аккордеон)

2004-2006

Компьютерная академия "ШАГ"

специальность — программирование

ОПЫТ РАБОТЫ

2005-2008

Академия "ШАГ"

преподаватель компьютерных курсов

(пользователь ПК, Hardware, HTML, AdobePhotoshop, C++, SQL)

2006-2008

Академия "ШАГ"

преподаватель стационара/полустационара

С, С++ (MFC), SQL

2005-2008

Издательство газеты "Русская реклама"

Дизайнер-верстальщик

2008-...

ЧП РИА "МедиаКомпас"

Дизайнер-верстальщик

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

MS Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, Visual Studio — опытный пользователь

HTML, JavaScript, CSS — свободное владение

Adobe Flash – на стадии изучения

Навыки администрирования компьютерных систем и оптимизации работы ПК.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

английский со словарем

Русский, украинский — свободно

ПРОЧЕЕ

Рабочая машина

Intel E5200 (2х 3400 мГц)

8 ГБ DDR2 Samsung

Radeon 4850 512МБ

Интернет 2 Мб/с

ПО

ОС Windows Vista х64 Ultimate

MS Office 2007

Пакет Adobe Master Collection CS4

Corel Draw X4

Visual Studio 2008

ХОББИ

Новинки IT, разгон, велоспорт, фотография

JavascriptHTMLCSSFlashPhotoshop