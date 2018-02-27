Привет! Меня зовут Александр. Я являюсь опытным разработчиком интерфейсов с обширным опытом создания веб-сайтов. Имею более 4-х лет опыта работы в области веб-разработки. Я очень ответственный человек, люблю взаимодействовать с клиентами и обсуждать проекты, чтобы сделать все возможное для обеих сторон. Вы можете выбрать меня как своего фрилансера, если хотите увидеть хорошую работу.

Вот примеры моих недавних работ:

https://prm.ua/

http://www.biopharma.com.ua/

http://23.kiev.ua/Kovalska_wp/

Мои навыки:

✓ HTML5.

✓ CSS3 (SASS / LESS / Stylus).

✓ WordPress.

✓ JavaScript (AJAX, jQuery, API истории).

✓ Bootstrap 3-4.

✓ PHP.

✓ Отзывчивая разметка для любой платформы.

✓ Работайте в любое удобное для вас время на английском языке.

С уважением, Алекс.