Alex_Designer

1) разработка оригинального дизайна полиграфической продукции, логотипов "с нуля".

2) Верстка полиграфисечкой продукции (книги, журналы, буклеты, брошури, календари, визитки, реклама и др.)

3) доведение PDF-файлов к файлу отвечающему техническим требованиям полиграфии (любая сложность). ("PDF Ваш - заботы мои").

4) выезд к заказчику ("Вам ненужно кудато ехать, Вам стоит лиш позвонить мне и я приеду к Вам").

5) цифровая печать, офсетная печать, послепечатные услуги (у подрядчика).

Имею огромный опыт в допечатных подготовках полиграфической продукции.

Звоните: 8-063-859-53-46 (Александр, г. Киев)