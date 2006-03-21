Alex_Dmitriev

Требуется перенести рабочий сайт на Битрикс. Подробности в техническом задании.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. На данный момент существует несколько сайтов, работающих на самописной cms: detispb.ru, otpusk.spb.ru, vokrug-sveta.ru. На данный момент суммарный трафик 3-5 тыс. уникальных посетителей (10 – 20 тыс. страниц) в сутки. Рассматриваются cms: UMI.CMS, NETCAT, Битрикс. Дизайн ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется модернизировать (или написать заново) систему работы с отзывами для 2-х сайтов. Техническое задание находится во вложении. Сроки не важны. Важно качество и четкость выполнения техзадания. На вопросы готов ответить.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть набор скриптов, позволяющих редактировать тексты. Пример http://narod.ru/disk/11606656001/may1.php.html Редактирование полей осуществляется с помощью FCKeditor. Полей в скрипте может быть от 2-х до 30-ти. Недостатки: 1. Долго грузится страница редактирования. 2. При вставке текста из Ворда копируется много мусора, форматирование ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Требуется создать новый дизайн сайта otpusk.spb.ru в 4-х цветовых решениях (на разные времена года). Работа по договору. Обязательно личное присутствие в нашем офисе в СПб. Бюджет 20 000 руб.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется добавить в скрипт (разработать новый скрипт) возможность вводить данные aka MS Word (2 вида представления текста – «как на экране», «с HTML кодами»). В скрипте может быть от 2 до 30 форм. Старый скрипт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сделать новый дизайн для сайта detispb.ru. Все подробности в личку.Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт17 лет назад
День добрый. Для туристического сайта www.otpusk.spb.ru требуется написать скрипт для автоматизации работы с отзывами туристов. Критерием выбора скрипта будут (в порядке уменьшения значимости): 1. соответствие скрипта техническому заданию. 2. стоимость 3. сроки написания скрипта 4. возможность личной встречи с Санкт-Петербурге. Техническое ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт18 лет назад