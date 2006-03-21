Alex_Dmitriev

Есть набор скриптов, позволяющих редактировать тексты. Пример http://narod.ru/disk/11606656001/may1.php.html Редактирование полей осуществляется с помощью FCKeditor. Полей в скрипте может быть от 2-х до 30-ти. Недостатки: 1. Долго грузится страница редактирования. 2. При вставке текста из Ворда копируется много мусора, форматирование ...