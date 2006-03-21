Alex_Dmitriev

Алексей Alex_Dmitriev

 
50 летРоссия/Агрыз
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт турфирмы

    Добрый день. На данный момент существует несколько сайтов, работающих на самописной cms: detispb.ru, otpusk.spb.ru, vokrug-sveta.ru. На данный момент суммарный трафик 3-5 тыс. уникальных посетителей (10 – 20 тыс. страниц) в сутки. Рассматриваются cms: UMI.CMS, NETCAT, Битрикс. Дизайн ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизация системы отзывов

    Требуется модернизировать (или написать заново) систему работы с отзывами для 2-х сайтов. Техническое задание находится во вложении. Сроки не важны. Важно качество и четкость выполнения техзадания. На вопросы готов ответить.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт редактирования текста

    Есть набор скриптов, позволяющих редактировать тексты. Пример http://narod.ru/disk/11606656001/may1.php.html Редактирование полей осуществляется с помощью FCKeditor. Полей в скрипте может быть от 2-х до 30-ти. Недостатки: 1. Долго грузится страница редактирования. 2. При вставке текста из Ворда копируется много мусора, форматирование ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется создать новый дизайн сайта

    $1000

    Требуется создать новый дизайн сайта otpusk.spb.ru в 4-х цветовых решениях (на разные времена года). Работа по договору. Обязательно личное присутствие в нашем офисе в СПб. Бюджет 20 000 руб.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать скрипт

    Требуется добавить в скрипт (разработать новый скрипт) возможность вводить данные aka MS Word (2 вида представления текста – «как на экране», «с HTML кодами»). В скрипте может быть от 2 до 30 форм. Старый скрипт ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт по автоматизации работы с отзывами посетителей

    День добрый. Для туристического сайта www.otpusk.spb.ru требуется написать скрипт для автоматизации работы с отзывами туристов. Критерием выбора скрипта будут (в порядке уменьшения значимости): 1. соответствие скрипта техническому заданию. 2. стоимость 3. сроки написания скрипта 4. возможность личной встречи с Санкт-Петербурге. Техническое ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
betelgeize
Алексей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Скрипт редактирования текста
Очень хороший заказчик - побольше бы таких. Грамотно построено технические занятие, совершенно все понятно при общении - работать легко, оплата вовремя, словом - рекомендую.
Работа была сделана профессионально, что сильно упростило размещение таблиц на сайте. Все разговоры исключительно по делу. 10 баллов. Реально профи.
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alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Требуется создать новый дизайн сайта
Своевременная оплата, четкое понимание того, что хочется увидеть в конечном итоге, оперативное предоставление материалов для работы и объективные замечания - в таком режиме происходило наше сотрудничество. Очень остался доволен результатом и общением.
По результатам работы Алексея, могу выделить следующее: 1. Отличная креативность, проработка мелких элементов сайта. 2. Честность. 3. Выполнение всех пожеланий заказчика (т. к. внешний вид сайта принимала женщина, то пожеланий было много), причем, всегда предлагалось несколько вариантов. С такими людьми приятно работать.
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