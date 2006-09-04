Услуги Верстальщика-Дизайнера

Хотелось бы сотрудничать с Вами

Так же возможно рассмотрение Ваших вариантов оплаты

ценовая политика такова

от 4000 до 15 000 рублей

то есть стоимость сайта средней сложности с флешанимацией и тд будет стоить порядка

5 000-10 000 рублей

Так же Вашему вниманию предоставляется некоторые примеры работ

http://jakmarija.ru/

http://megameb.ru/

http://www.supergips.ru/

http://mastershoes.ru/

http://tehno-sk.ru/

Качественный фактор высок

сроки минимум

Так же возможны услуги продвижения и курирования сайта

Мои контактные данные

icq 260-350-467

e-mail [email protected]

телефон 8-909-923-92-40

С Уважением Александр