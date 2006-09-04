Услуги Верстальщика-Дизайнера
Хотелось бы сотрудничать с Вами
Так же возможно рассмотрение Ваших вариантов оплаты
ценовая политика такова
от 4000 до 15 000 рублей
то есть стоимость сайта средней сложности с флешанимацией и тд будет стоить порядка
5 000-10 000 рублей
Так же Вашему вниманию предоставляется некоторые примеры работ
Качественный фактор высок
сроки минимум
Так же возможны услуги продвижения и курирования сайта
Мои контактные данные
icq 260-350-467
e-mail [email protected]
телефон 8-909-923-92-40
С Уважением Александр
Действие аккаунта приостановлено!