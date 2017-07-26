Alex_Kozyura

Алексей, приветствую! Понравились твои работы. Есть возможность ангажировать тебя на дизайн сайта? ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1WdOZgc916CVDurponARbK9Ujt1v5mrnb4wJMdnGAdww/edit?usp=sharing
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
ТЗ на дизайн лендинга: 1. Есть основной сайт Оптово-Распределительного Центра “Приморье” orc-prim.ru 2. Есть брендбук https://mega.nz/#!3sJniLjT!LeRzP9mX9_T4b7KDOKb6T2KaOdMzHKmxQVLa4uMlKjE 3. Есть общий контент по предложению https://mega.nz/#!rtIDDAJK!olqmpFrs11nPaMb0KKlCST2Wj4Ruusg_BMX5-x8szf0 4. Есть контент по товарам https://mega.nz/#!jtIyyBTY!Lzp-3xV-ESMB1zsNbTzJd2jIGYgx-r_LJxHIZyzUUrY 5. Домен будет karto.farm (на всякий пожарный) 6. Необходимо сделать дизайн ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
ТЗна разработку схемы участка Приложения: 1.Схема земельного участка – Схема_ЗУ.pdf ( [u][url=https://mega.nz/#!7oJQmArR!rpv0_MjETQu6WX6gn1R5SxqhQ32rHB8pUFueZjjgcZU]https://mega.nz/#!7oJQmArR!rpv0_MjETQu6WX6gn1R5SxqhQ32rHB8pUFueZjjgcZU[/url][/u]) 2.Измерения расстояний – Измерения_расстояний.xlsx ( [u][url=https://mega.nz/#!qxBV0JRa!X39_ekTa7Fl2sHi90CHteaSaJzdHcQSRBbBcEQTCj40]https://mega.nz/#!qxBV0JRa!X39_ekTa7Fl2sHi90CHteaSaJzdHcQSRBbBcEQTCj40[/url][/u]) 3.Межевой план земельного участка – Межевой_план_ЗУ.pdf ( [u][url=https://mega.nz/#!HgxiXQDQ!yUHRvEswqF5EZD9VPFaNYZ3XD_vTCsGW1rZ-L22zorg]https://mega.nz/#!HgxiXQDQ!yUHRvEswqF5EZD9VPFaNYZ3XD_vTCsGW1rZ-L22zorg[/url][/u]) Требования: 1.Необходимо в autocad занести данные из приложения № 1 с точной привязкой к координатам и расстояним. В помощь межевой план (приложение № 3). 2.На ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад