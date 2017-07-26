Alex_Kozyura

Алексей Козюра Alex_Kozyura

 
41 годРоссия/Владивосток
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    Алексей, приветствую! Понравились твои работы. Есть возможность ангажировать тебя на дизайн сайта? ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1WdOZgc916CVDurponARbK9Ujt1v5mrnb4wJMdnGAdww/edit?usp=sharing

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн лендинга; Картоха

    ТЗ на дизайн лендинга: 1. Есть основной сайт Оптово-Распределительного Центра “Приморье” orc-prim.ru 2. Есть брендбук https://mega.nz/#!3sJniLjT!LeRzP9mX9_T4b7KDOKb6T2KaOdMzHKmxQVLa4uMlKjE 3. Есть общий контент по предложению https://mega.nz/#!rtIDDAJK!olqmpFrs11nPaMb0KKlCST2Wj4Ruusg_BMX5-x8szf0 4. Есть контент по товарам https://mega.nz/#!jtIyyBTY!Lzp-3xV-ESMB1zsNbTzJd2jIGYgx-r_LJxHIZyzUUrY 5. Домен будет karto.farm (на всякий пожарный) 6. Необходимо сделать дизайн ...

    Дизайн лендингаIllustratorPhotoshopБрендбук
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Схема в autocad

    $30

    ТЗна разработку схемы участка Приложения: 1.Схема земельного участка – Схема_ЗУ.pdf ( [u][url=https://mega.nz/#!7oJQmArR!rpv0_MjETQu6WX6gn1R5SxqhQ32rHB8pUFueZjjgcZU]https://mega.nz/#!7oJQmArR!rpv0_MjETQu6WX6gn1R5SxqhQ32rHB8pUFueZjjgcZU[/url][/u]) 2.Измерения расстояний – Измерения_расстояний.xlsx ( [u][url=https://mega.nz/#!qxBV0JRa!X39_ekTa7Fl2sHi90CHteaSaJzdHcQSRBbBcEQTCj40]https://mega.nz/#!qxBV0JRa!X39_ekTa7Fl2sHi90CHteaSaJzdHcQSRBbBcEQTCj40[/url][/u]) 3.Межевой план земельного участка – Межевой_план_ЗУ.pdf ( [u][url=https://mega.nz/#!HgxiXQDQ!yUHRvEswqF5EZD9VPFaNYZ3XD_vTCsGW1rZ-L22zorg]https://mega.nz/#!HgxiXQDQ!yUHRvEswqF5EZD9VPFaNYZ3XD_vTCsGW1rZ-L22zorg[/url][/u]) Требования: 1.Необходимо в autocad занести данные из приложения № 1 с точной привязкой к координатам и расстояним. В помощь межевой план (приложение № 3). 2.На ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$300
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта
Спасибо за интересный проект. Всегда рад сотрудничеству.
Всё супер! Рекомендую.
Ответный отзыв
AndreyGeo
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Схема в autocad
Алексей отличный заказчик, четко и грамотно поставил задачу, постоянно поддерживал связь и своевременно оплатил заказ! Всем рекомендую!
Андрей настоящий кунгфумастер автокада! Помог с проектированием генплана участка, ко всему прочему сэкономив нам при этом кучу времени и средсв! Качественно поработали и отлично пообщались!
Ответный отзыв