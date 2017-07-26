Alex_Kozyura

ТЗ на дизайн лендинга: 1. Есть основной сайт Оптово-Распределительного Центра “Приморье” orc-prim.ru 2. Есть брендбук https://mega.nz/#!3sJniLjT!LeRzP9mX9_T4b7KDOKb6T2KaOdMzHKmxQVLa4uMlKjE 3. Есть общий контент по предложению https://mega.nz/#!rtIDDAJK!olqmpFrs11nPaMb0KKlCST2Wj4Ruusg_BMX5-x8szf0 4. Есть контент по товарам https://mega.nz/#!jtIyyBTY!Lzp-3xV-ESMB1zsNbTzJd2jIGYgx-r_LJxHIZyzUUrY 5. Домен будет karto.farm (на всякий пожарный) 6. Необходимо сделать дизайн ...