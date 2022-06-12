Вебмастер. Провожу UX/UI аудиты сайтов, для повышения конверсии и удобства пользования сайтом.

Занимаюсь созданием и администрированием сайтов, веб-дизайном и аудитом сайтов (оценка юзабилити, дизайна, функционала, SEO), размещаю ссылки: крауд и статейные. Опыт работы: с 2008 года.

На данный момент занимаюсь аудитом дизайна и юзабилити сайтов (UX/UI). Много работал с аналитикой, знаю слабые места сайтов, могу рассказать и показать, что на вашем сайте не так: почему нет (или мало) конверсий, что на сайте неудобно, непривычно или нелогично, для пользователя .

Дам советы по исправлению, со скриншотами и примерами. Вышлю отчет на 10-20 страниц, в формате .PDF, этот файл вы сможете использовать как готовое ТЗ для программиста, дизайнера или верстальщика, для внесения правок.

Мои услуги подойдут вам, если:

Посетители совершают мало целевых действий на сайте (заказ, звонок, заполнение формы, подписка и т. д.);

Плохие поведенческие факторы: посетители просматривают мало страниц и быстро уходят с сайта;

Вам сделали сайт и нужно провести предварительную оценку, перед запуском;

Вам просто нужен удобный и конкурентоспособный сайт.