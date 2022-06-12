Alex_Lex

Алексей Alex_Lex

 
36 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вебмастер. Провожу UX/UI аудиты сайтов, для повышения конверсии и удобства пользования сайтом.

Занимаюсь созданием и администрированием сайтов, веб-дизайном и аудитом сайтов (оценка юзабилити, дизайна, функционала, SEO), размещаю ссылки: крауд и статейные. Опыт работы: с 2008 года.

На данный момент занимаюсь аудитом дизайна и юзабилити сайтов (UX/UI). Много работал с аналитикой, знаю слабые места сайтов, могу рассказать и показать, что на вашем сайте не так: почему нет (или мало) конверсий, что на сайте неудобно, непривычно или нелогично, для пользователя.

Дам советы по исправлению, со скриншотами и примерами. Вышлю отчет на 10-20 страниц, в формате .PDF, этот файл вы сможете использовать как готовое ТЗ для программиста, дизайнера или верстальщика, для внесения правок.

Мои услуги подойдут вам, если:

  • Посетители совершают мало целевых действий на сайте (заказ, звонок, заполнение формы, подписка и т. д.);
  • Плохие поведенческие факторы: посетители просматривают мало страниц и быстро уходят с сайта;
  • Вам сделали сайт и нужно провести предварительную оценку, перед запуском;
  • Вам просто нужен удобный и конкурентоспособный сайт.
Мои преимущества:

  • Проверяю и мобильную и десктопную версию сайта;
  • Не пользуюсь автоматическими выгрузками, все делаю вручную;
  • В отчёте будет столько недостатков, сколько найду, без ограничения по времени;
  • Вникаю в суть проекта, понимаю целевую аудиторию;
  • Работаю не "лишь бы сделать", а с интересом и увлеченностью, с вниманием к деталям.