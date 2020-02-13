Специалист по обеспечению и контролю качества ПО. Тестирование сайтов.
Опыт работы в тестировании 2 года
- web тестирование
- тестирование на мобильных устройствах
- функциональное тестирование
- нефункциональное тестирование
- регрессионное тестирование
- тестирование юзабилити
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- кросс-браузерное тестирование
Написание тестовой документации и анализ требований
Регистрация ошибок в баг-трекинговых системах
Два канала для связи: skype aleksandra.malya и telegram @alex_mala
Тестирование сайтов
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$4/час
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