Специалист по обеспечению и контролю качества ПО. Тестирование сайтов.

Опыт работы в тестировании 2 года

- web тестирование

- тестирование на мобильных устройствах

- функциональное тестирование

- нефункциональное тестирование

- регрессионное тестирование

- тестирование юзабилити

-

- кросс-браузерное тестирование

Написание тестовой документации и анализ требований

Регистрация ошибок в баг-трекинговых системах

Два канала для связи: skype aleksandra.malya и telegram @alex_mala