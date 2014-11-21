Alex_Marvel

Опыт работы:

август 2012 – январь 2014: переводчик-фрилансер (статьи и тексты медицинской,строительной тематики), контент-менеджер 2 сайтов (1 – портал, посвященный

медицинской тематике, 2- портал, посвященный строительным материалам и ремонту),

рерайтер.

Обязанности: перевод/редактирование/рерайтингстатей, публикация статей на сайте (форматирование текста, добавление картинок,

видео (bitrix, joomla), рерайтинг статей, SEO оптимизация.

август 2013 – январь 2014:преподаватель английского языка в языковом центре

Обязанности: обучение английскомуязыку детей и взрослых(индивидуальные, групповые занятия)

Январь 2014 – апрель 2014: копирайтер/SMM менеджер в IT компании

Обязанности: написание различныхтекстов, статей на русском и английском языках, размещение контента в

соц.сетях, продвижение продукта.

Апрель 2014 – ноябрь 2014: помощникген. директора в медицинской компании.

Обязанности: планирование дняруководителя, делопроизводство, прием/отправка почты, решение организационных

вопросов, работа с деловой документацией, анализ поступающей информации,

подготовка презентаций, докладов, деловая переписка на русском/английском

языке, осуществление технической помощи (печать, копирование, сканирование),

обеспечение входящих и исходящих звонков руководителя, сбор различной

информации, перевод.

ноябрь 2014 по наст. время: переводчик-фрилансер (статьи и тексты медицинской,тематики), контент-менеджер сайта,посвященного медицинской тематике, рерайтер.

Обязанности: перевод/редактирование/рерайтингстатей, публикация статей на сайте (форматирование текста, добавление картинок,

видео), рерайтинг статей, SEO оптимизация.

ноябрь 2014 по наст. время: сотрудник службы поддержки клиентов FOREX