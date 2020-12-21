Качественный видеомонтаж.

Приветствую!

Меня зовут Александр, я занимаюсь монтажем различных видео на протяжении 1 года.

Умею качественно делать:

Нарезку;

Цветокоррекцию;

Cаунд дизайн;

Трекинг;

Инфографику;

Видео с хромакеем;

Убирать/добавлять шум;

Переходы;

Различные визуальные эффекты (взрывы, вспышки, молнии и т.п.)

Выполняю работу в срок, буду рад сотрудничеству!

Почта для связи: [email protected]