Alex_NJS

Александр Alex_NJS

 
22 годаМолдова/Кишинев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественный видеомонтаж.

Приветствую!

Меня зовут Александр, я занимаюсь монтажем различных видео на протяжении 1 года. 

Умею качественно делать:

  • Нарезку;
  • Цветокоррекцию;
  • Cаунд дизайн;
  • Трекинг;
  • Инфографику;
  • Видео с хромакеем;
  • Убирать/добавлять шум;
  • Переходы;
  • Различные визуальные эффекты (взрывы, вспышки, молнии и т.п.)
Выполняю работу в срок, буду рад сотрудничеству!

Почта для связи: [email protected]

Инфографика