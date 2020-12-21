Качественный видеомонтаж.
Приветствую!
Меня зовут Александр, я занимаюсь монтажем различных видео на протяжении 1 года.
Умею качественно делать:
- Нарезку;
- Цветокоррекцию;
- Cаунд дизайн;
- Трекинг;
- Инфографику;
- Видео с хромакеем;
- Убирать/добавлять шум;
- Переходы;
- Различные визуальные эффекты (взрывы, вспышки, молнии и т.п.)
Почта для связи: [email protected]
Портфолио
- Цветокоррекция рекламы купальников79 просмотров
- 2D Трекинг96 просмотров
- Монтаж минутного travel-видео.104 просмотра
- Монтаж видео о создании строительной компании.80 просмотров