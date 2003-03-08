Alex_Pro_1

Всем привет! Я - начинающий веб разработчик.
Вот список моих навыков:
1). HTML5
2). CSS3 (flex, grid, animation)
3). Bootstrap4 (популярный фреймворк для верстальщтков, который позволяет быстро и качественно создавать адаптивные сетки)
4). JavaScript (умею делать красивые слайдеры, модальные окна, анимацию, красивые переходы и т.д.)
5). jQuery (на базовом уровне)
6). SASS/SCSS, знаком с LESS
7). Владею PHP и MYSQL на уровне сделать регистрацию / авторизацию, написать и отправить запрос в базу данных, сделать полнотекстовый поиск по сайту и т.д.
8). Уверенное владение Photoshop
9). Понимание системы контроля версий git, умение работать через консоль и GitHub Desktop
Личные качества:
1). Очень пунктуальный, всегда выполню заказ в срок.
2). Я постоянно учусь и развиваюсь, как программист.
3). С любовью отношусь к своему делу.
Буду рад с вами сотрудничать!!!