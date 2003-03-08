Alex_Pro_1

Всегда готов к работе!

Всем привет! Я - начинающий веб разработчик.

Вот список моих навыков:

1). HTML5

2). CSS3 (flex, grid, animation)

3). Bootstrap4 (популярный фреймворк для верстальщтков, который позволяет быстро и качественно создавать адаптивные сетки)

4). JavaScript (умею делать красивые слайдеры, модальные окна, анимацию, красивые переходы и т.д.)

5). jQuery (на базовом уровне)

6). SASS/SCSS, знаком с LESS

7). Владею PHP и MYSQL на уровне сделать регистрацию / авторизацию, написать и отправить запрос в базу данных, сделать полнотекстовый поиск по сайту и т.д.

8). Уверенное владение Photoshop

9). Понимание системы контроля версий git, умение работать через консоль и GitHub Desktop

Личные качества:

1). Очень пунктуальный, всегда выполню заказ в срок.

2). Я постоянно учусь и развиваюсь, как программист.

3). С любовью отношусь к своему делу.

Буду рад с вами сотрудничать!!!