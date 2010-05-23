Alex_RD

Александр Alex_RD

 
38 летКазахстан/Усть-Каменогорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

CMS (DataLife engine, Wordpress, HostCMS): Верстка шаблонов/тем, установка, настройка, поддержка

Оплата: Webmoney(WMZ, WMR), другие платежные системы по запросу

WordPressВерстка шаблона
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
MacOVICH
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нужно сверстать шаблон для WordPress из PSD
Было приятно работать с Александром. Всю основную работы выполнил в точно указанный срок. Чем был приятно порадован, пунктуальность очень ценное качество для сферы услуг. В ходе выполнения работы ответил на все вопросы, человек досконально знает то, что он делает. По мере необходимости буду обращаться к нему обязательно. Желаю не снижать уровня качества и всего самого наилучшего.
ok
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1289
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1766