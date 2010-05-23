Было приятно работать с Александром. Всю основную работы выполнил в точно указанный срок. Чем был приятно порадован, пунктуальность очень ценное качество для сферы услуг. В ходе выполнения работы ответил на все вопросы, человек досконально знает то, что он делает. По мере необходимости буду обращаться к нему обязательно. Желаю не снижать уровня качества и всего самого наилучшего.