CMS (DataLife engine, Wordpress, HostCMS): Верстка шаблонов/тем, установка, настройка, поддержка
Оплата: Webmoney(WMZ, WMR), другие платежные системы по запросу
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Было приятно работать с Александром. Всю основную работы выполнил в точно указанный срок. Чем был приятно порадован, пунктуальность очень ценное качество для сферы услуг. В ходе выполнения работы ответил на все вопросы, человек досконально знает то, что он делает. По мере необходимости буду обращаться к нему обязательно. Желаю не снижать уровня качества и всего самого наилучшего.
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1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1289
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1766