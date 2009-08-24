Alex_Sadovoy

Необходимо оперативно доработать сайт, построенный на Joomla. 1. Донастройка VirtueMart 2. Доработка регистрационной системы 3. Разработка системы подписки на новости 4. Правка верстки 4 шаблона ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
16 лет назад
Необходимо оперативно доработать сайт, построенный на Joomla. 1. Донастройка VirtueMart 2. Доработка регистрационной системы 3. Разработка системы подписки на новости 4. Правка верстки 4 шаблона ...
Требуется разработчик приложений под Windows Mobile 5,6
Необходимо оперативно доработать сайт, построенный на Joomla. 1. Донастройка VirtueMart 2. Доработка регистрационной системы 3. Разработка системы подписки на новости 4. Правка верстки 4 шаблона ...