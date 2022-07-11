Alex_Shev3

3D визуализация

Студия визуализации "Multi lvl" рада представить Вам команду, которая специализируется преимущественно в моушн дизайне различного уровня сложности. До работы самостоятельно мы трудились в нескольких крупных студиях над визуализацией архитектурных решений и различных видов анимаций. Теперь мы полны энтузиазма создавать свои короткометражные видео истории и сериалы. Благодаря возможностям современных технологий освещения и 3D моделирования мы получили высокое качество создаваемых продуктов, обеспечили реалистичное поведение физических элементов и элементов отображения теней в наших видео роликах. Надеемся, что Вы останетесь довольны результатом плодотворного работы нашей команды

С уважением Multi lvl Visual Studio