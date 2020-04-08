SMMщик; Копирайтер; Консультант; Психолог; Фрилансер
Привет, драгоценный друг.
Мое имя, Александр.
Я с удовольствием проконсультирую тебя по твоему профилю Instagram, укажу на все положительные и отрицательные моменты твоего профиля. Подскажу, что нужно делать, чтобы выйти в ТОП.
Но если ты не хочешь заморачиваться и вникать, как и что делать, то за лучшую цену, которую ты только можешь представить, я готов вывести тебя в ТОП собственноручно.
Я также могу обработать фотографии для соц. сетей по идеальному прайсу.
Могу пополнить вашу инфо. библиотеку замечательными обучающими курсами и все это за смешную цену.
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