SMMщик; Копирайтер; Консультант; Психолог; Фрилансер

Привет, драгоценный друг.

Мое имя, Александр.

Я с удовольствием проконсультирую тебя по твоему профилю Instagram, укажу на все положительные и отрицательные моменты твоего профиля. Подскажу, что нужно делать, чтобы выйти в ТОП.

Но если ты не хочешь заморачиваться и вникать, как и что делать, то за лучшую цену, которую ты только можешь представить, я готов вывести тебя в ТОП собственноручно.

Я также могу обработать фотографии для соц. сетей по идеальному прайсу.

Могу пополнить вашу инфо. библиотеку замечательными обучающими курсами и все это за смешную цену.