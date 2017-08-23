Начинающий фрилансер. В данный момент прохожу обучение. Обладаю начальными навыками программирования на C/C++ (создание консольных приложений в т.ч. и с графикой Windows BGI). Могу обучить по данной теме, используя собственный конспекты. Также могу обучить основам языков программирования Pascal ABC, GameLogo (русская версия). Помогу с тестированием ПО (в данный момент не располагаю мощным компьютером/смартфоном, поэтому возможности будут ограниченные.) Сделаю фотографии на темы: город/городской пейзаж, лес, поле, водоем под открытым небом.