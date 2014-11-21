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Статьи, рефераты, курсовые на историческую, политическую, правовую тематику. Абсолютная оригинальность работ, полное отсутствие плагиата и творческий подход к каждой работе. Так же возможна юридическая консультация по правовым вопросам.
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