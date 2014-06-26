Alex_pro60

Разработка БД SQL разработка клиентских приложений в среде Delphi 7-17

Разработка БД SQL (структура БД, бизнес-логика), разработка клиентских приложений для серверов баз данных MS SQL, InterBase, FireBird, Oracle в среде Delphi 5-12-RAD Studio XE3, с использованием компонентов FastReport, EhLib, InfoPower,DevExpess под Windows 32 - 64. Установка, настройка системного, прикладного и офисного ПО. Системное администрирование, обслуживание, ремонт ПК и ноутбуков. Обеспечение бесперебойного функционирования программно-аппаратных комплексов. Разработка, прокладка и настройка локальных ВС.