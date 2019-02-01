Alexa-RSYA2019

Специалист по рекламе в РСЯ

Предлагаю настроить вам тестовую рекламную кампанию вЯндекс Директ(РСЯ) всего за 1000р.Создам рекламную кампанию с нуля.Делаю всё добросовестно и максимально качественно!Начиная с тестового запуска до создания ОсновнойРекламной Кампании!Проходя все необходимые этапы при создании рекламы. Перед запуском рекламной кампании обязательно провожу БЕСПЛАТНЫЙ аудит вашего сайта,конкурентовдля увеличения эффективности Рекламной Кампании! В дальнейшем предлагаю полное ведение Вашей Рекламнойкампании и оптимизацию!