Требуется технический администратор сайта (движок Инстант).
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Требуется технический администратор сайта (движок Инстант).
Требуется специалист для настройки сайта социальной сети (установка некоторых модулей, установка на хостинг) и дальнейшего администрирования- решения технических проблем.
Необходимо создать эл. книгу из имеющихся картинок- возможность листать странички, анимированный фон, звуки при перелистывании, увеличение части картинки при наведении мышкой и пр. прибамбасы для детей. Предполагается, проект будет изготовлен в Адобе Флэш. На выходе- ...