Alexa20

Александр Григорьев Alexa20

 
33 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание электронной книги

    Необходимо создать эл. книгу из имеющихся картинок- возможность листать странички, анимированный фон, звуки при перелистывании, увеличение части картинки при наведении мышкой и пр. прибамбасы для детей. Предполагается, проект будет изготовлен в Адобе Флэш. На выходе- ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад