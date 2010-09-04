Необходимо создать эл. книгу из имеющихся картинок- возможность листать странички, анимированный фон, звуки при перелистывании, увеличение части картинки при наведении мышкой и пр. прибамбасы для детей. Предполагается, проект будет изготовлен в Адобе Флэш. На выходе- ...