Краткая информация о себе
Добрый день,
Уважаемые будущие партнеры и работодатели.
Что знаю и что умею:
1) Высшее образование бакалавр - технический ВУЗ (направление радиотехника).
2) Знаю в совершенстве - русский (родной), свободно владею - английским языком.
3) Программы MS WORD/ EXCEL/Photoshop/ CorelDRAW и другие прочие программки.
4) Сейчас учусь создавать сайты.
Опыт работы: в сфере телекоммуникаций, международная логистика, ведение внешне-экономической деятельности и знание многих интересных товаросопроводительных документов.
О качествах:
- ответственная, исполнительная, усидчивая, достигаю поставленной цели, фраза "через тернии к звездам" обо мне.
Почему выбрала фриланс: по семейным обстоятельствам.
Оплата: на webmoney кошелек (WMR/WMZ).