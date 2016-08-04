Краткая информация о себе

Добрый день,

Уважаемые будущие партнеры и работодатели.

Что знаю и что умею:

1) Высшее образование бакалавр - технический ВУЗ (направление радиотехника).

2) Знаю в совершенстве - русский (родной), свободно владею - английским языком.

3) Программы MS WORD/ EXCEL/Photoshop/ CorelDRAW и другие прочие программки.

4) Сейчас учусь создавать сайты.

Опыт работы: в сфере телекоммуникаций, международная логистика, ведение внешне-экономической деятельности и знание многих интересных товаросопроводительных документов.

О качествах:

- ответственная, исполнительная, усидчивая, достигаю поставленной цели, фраза "через тернии к звездам" обо мне.

Почему выбрала фриланс: по семейным обстоятельствам.

Оплата: на webmoney кошелек (WMR/WMZ).