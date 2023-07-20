Олександра Король Alexa_design_95Alexa_design_95
28 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Дизайнер виконавець графічних робіт
Мене звати Олександра. Я графічний дизайнер. Займаюсь розробкою поліграфічної продукції. Допоможу зробити інформаційний контент візуально естетичним і повністю відображає концепцію вашого бренду
My name is Oleksandra. I am a graphic designer. I am engaged in the development of printing products. I will help make informational content visually aesthetic and fully reflect the concept of your brand
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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