Дизайнер виконавець графічних робіт

Мене звати Олександра. Я графічний дизайнер. Займаюсь розробкою поліграфічної продукції. Допоможу зробити інформаційний контент візуально естетичним і повністю відображає концепцію вашого бренду My name is Oleksandra. I am a graphic designer. I am engaged in the development of printing products. I will help make informational content visually aesthetic and fully reflect the concept of your brand