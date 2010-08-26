AlexainTexas

Александра AlexainTexas

 
34 годаРоссия/Мурманск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Профессиональные технические переводы

ФИО: Гусева Александра Павловна

Образование

2008-2011 МАЭУ, финансы (заочное обучение)

2004-2008 Мурманский колледж экономики, статистики и информатики, бухгалтер (очное обучение)

Дополнительное образование, курсы

1997-2005 Лингвистический центр «Лингва»(синий диплом)

2004 Курсы оператора ПК

Опыт работы

С марта 2010 Удаленная работа в Интернете (фрилансер)

07.2008-03.2010 МРФ ОАО «Россельхозбанк», бухгалтер (работа с юридическими лицами)

Дополнительные сведения

- оформительские навыки;

- креативное мышление;

- ответственность;

- исполнительность;

- коммуникабельность;

- отличное знание основных дизайнерских программ (Adobe Photoshop, CorelDRAW)

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио