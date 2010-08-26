Профессиональные технические переводы
ФИО: Гусева Александра Павловна
Образование
2008-2011 МАЭУ, финансы (заочное обучение)
2004-2008 Мурманский колледж экономики, статистики и информатики, бухгалтер (очное обучение)
Дополнительное образование, курсы
1997-2005 Лингвистический центр «Лингва»(синий диплом)
2004 Курсы оператора ПК
Опыт работы
С марта 2010 Удаленная работа в Интернете (фрилансер)
07.2008-03.2010 МРФ ОАО «Россельхозбанк», бухгалтер (работа с юридическими лицами)
Дополнительные сведения
- оформительские навыки;
- креативное мышление;
- ответственность;
- исполнительность;
- коммуникабельность;
- отличное знание основных дизайнерских программ (Adobe Photoshop, CorelDRAW)
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