Александров Алексей Иванович

Специальность: Эксперт по IT технологиям

Возраст: 50

Пол: Муж Семейное положение: Женат

Дети: Имею Гражданство: Россия Город: Москва Образование: Высшее Учебные заведения: 1971-1976, МАДИ, дневной, инженер-системотехник по АСУ.

Опыт работы: свыше пяти лет

Трудовая биография:

2000 - нв - начальник технического отдела в ЗАО..., обеспечение небольшого производственного предприятия оргтехникой, телефонной и компьютерной сетью, изучение рынка ПО: бухучет, производство, вопросы подготовки производства;

1998-1999 - КБ

1996-1998 - КБ Принтбанк - ИО начальника отдела программирования: сопровождение системы в банке, анализ рынка банковских продуктов, проектирование, и ввод в эксплуатацию задач учета депозитов, банк-клиент;

1993-1996 КБ Автобанк - эксперт управления телекоммуникаций проектирование, внедрение и эксплуатация подзадачи в системе электронных платежей. Профессиональные навыки и личные качества:

Знание железа, программирование, вопросы сетевого обеспечения; хорошее знание MS Windows, Word, Exel, Access; программирование на Clipper, C++, хорошее знание Adobe Photoshop,

Adobe Premiere, VirtualDub.

Руководство небольшим коллективом. Английский технический со словарем.

Личные качества: аккуратность, коммуникабельность, выдержанность Желаемые условия труда:

Банковские технологии, информационные технологии:

-Программирование

-Поддержка компьютерной техники