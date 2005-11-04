Александров Алексей Иванович
Специальность: Эксперт по IT технологиям
Возраст: 50
Пол: Муж Семейное положение: Женат
Дети: Имею Гражданство: Россия Город: Москва Образование: Высшее Учебные заведения: 1971-1976, МАДИ, дневной, инженер-системотехник по АСУ.
Опыт работы: свыше пяти лет
Трудовая биография:
2000 - нв - начальник технического отдела в ЗАО..., обеспечение небольшого производственного предприятия оргтехникой, телефонной и компьютерной сетью, изучение рынка ПО: бухучет, производство, вопросы подготовки производства;
1998-1999 - КБ
1996-1998 - КБ Принтбанк - ИО начальника отдела программирования: сопровождение системы в банке, анализ рынка банковских продуктов, проектирование, и ввод в эксплуатацию задач учета депозитов, банк-клиент;
1993-1996 КБ Автобанк - эксперт управления телекоммуникаций проектирование, внедрение и эксплуатация подзадачи в системе электронных платежей. Профессиональные навыки и личные качества:
Знание железа, программирование, вопросы сетевого обеспечения; хорошее знание MS Windows, Word, Exel, Access; программирование на Clipper, C++, хорошее знание Adobe Photoshop,
Adobe Premiere, VirtualDub.
Руководство небольшим коллективом. Английский технический со словарем.
Личные качества: аккуратность, коммуникабельность, выдержанность Желаемые условия труда:
Банковские технологии, информационные технологии:
-Программирование
-Поддержка компьютерной техники