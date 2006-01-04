Alexander-I

Многофункциональная система поиска по сайту Основной модуль: 1. Одновременный поиск по всем сайтам, которые будут проиндексированы (сайты могут быть с других доменов, так как у меня несколько доменов) 2. Возможность поиска по заданным категориям информации (тематикам) 3. Переиндексация всех сайтов ...
- $700Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Интернет-портал ALVAS.RU проводит открытый конкурс на РЕДИЗАЙН главной страницы http://www.alvas.ru и изготовление баннера-кнопки размером 88х31 Динамичный (анимированный) баннер - кнопка размер width=88 height=31 должен быть в одном стиле с шапкой сайта. Предпочтителен "Резиновый вариант" дизайна ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Интернет-портал ALVAS.RU проводит открытый конкурс на изготовление красивой шапки для главной страницы http://www.alvas.ru и баннера-кнопки размером 88х31 Шапка должна быть изготовлена в размерах 800 пикселей в ширину и от 80 до 150 ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужна многофункциональная система поиска по сайту www.alvas.ru с возможностью вывода контекстной рекламы наподобии как этосделано в yandex, aport, rambler. Место под рекламные объявления и банеры в середине/в начале поиска дополнительные требования: Многоуровневый поиск в найденном. Вывод найденных ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Нужен свой счетчик для сайта www.alvas.ru с системой статистики наподобии SpyLog или HotLog предоставляющий возможность получения развернутой статистики по посещениям, т.е. нужно наличие полнофунцианального счетчика посещений. Баннер счетчика должен оражать следующую статистику: - Количество ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Создание красивой шапки для главной Web-странички действующего сайта www.alvas.ru размер 800 пикселей в ширину и от 70 до 400 пикселей в высоту. а также динамичного баннера - кнопки для этого Web-сайта, размер ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Конструктор для создания Web-страничек по шаблонам куплю готовый или воспользуюсь услугой по изготовлению. Нужно, чтобы любой неопытный пользователь мог создавать простые по дизайну странички в интернет и сязывать ссылками их в единый сайт. Мне нужно чтобы с ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Если сумма указанная за работу недостаточна предложите свой вариант размера оплаты. Изготовление интернет магазина (фотобанка) продажа фотографий и картин Я бы хотел, чтобы было примерно похоже на http://www.rosfoto.ru/show/theme-landscape/ только нужны доработки по дизайну и функциональности Сверху красивая шапка слева меню наподобии ...Интернет-магазины44 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Создание Web-странички в интернет с активными компонентами для сайта www.alvas.ru образец подобной странички http://peachmaker.imess.net/ если кто-то может выполнить эту работу можно будет уточнить детали. Если сумма указанная за работу недостаточна предложите свой вариант размера оплаты. Предложения желательно высылать на ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт18 лет назад