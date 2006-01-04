Alexander-I

Многофункциональная система поиска по сайту Основной модуль: 1. Одновременный поиск по всем сайтам, которые будут проиндексированы (сайты могут быть с других доменов, так как у меня несколько доменов) 2. Возможность поиска по заданным категориям информации (тематикам) 3. Переиндексация всех сайтов ...