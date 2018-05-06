Александр Балакший Alexander2207Alexander2207
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Портфолио - http://balakex.site/?page_id=2 Создание и Дизайн Адаптивных Сайтов!
При создании сайта комплексно подхожу к разработке интернет-проектов своих клиентов по четырем направлениям:
-современный превосходный дизайн
-последние it-технологии в сфере сайтостроения
-построение правильной структуры сайта по всем принципам Юзабилити
-соблюдение всех требований и пожеланий заказчика для максимально плодотворного сотрудничества
Именно поэтому сайты моих клиентов позволяют вывести их бизнес на новые вершины успеха, минуя попытку конкурентов навязать соперничество!
Представляю Вашему вниманию своё портфолио, в котором Вы можете оценить весь размах и фирменный почерк:
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Портфолио
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