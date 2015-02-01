Alexander3077

web developer
Опыта работы у меня нет, только учебный проект (Есть исходники на github). По образованию инженер-радиотехник (Окончил Житомирский государственный университет) Гражданин Украины, живу и работаю сейчас в Ростове-на-Дону по специальности QA engeneer. Начал изучать веб-программирование и веб-дизайн около года назад.
Профессиональные навыки:
- PHP (понимаю что такое ООП);
- SQL, умею создавать таблицы и работать с ними в phpMyAdmin;
- ORM - работал с БД в своем проекте именно с помощью ОРМ. На чистом ескюель тоже могу, если надо, но ОРМ очень удобная штука, поэтому пользовался ею.
- Java Script - только базовый синтаксис. На практике пользовался больше библиотекой jQuery и плагинами Anythingslider, real captcha, jPlayer, Fancybox.
- HTML, CSS - блочная и табличная верстки
Могу работать в будние дни по 4-5 часов, и на выходных по 5-8 часов.
Более подробно об учебном проекте (соцсеть) ЗДЕСЬ--->>>
Исходники кода учебного проекта ЗДЕСЬ--->>>>
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