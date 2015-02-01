Alexander3077

web developer

Опыта работы у меня нет, только учебный проект (Есть исходники на github). По образованию инженер-радиотехник (Окончил Житомирский государственный университет) Гражданин Украины, живу и работаю сейчас в Ростове-на-Дону по специальности QA engeneer. Начал изучать веб-программирование и веб-дизайн около года назад.

Профессиональные навыки:

PHP (понимаю что такое ООП);

SQL, умею создавать таблицы и работать с ними в phpMyAdmin;

ORM - работал с БД в своем проекте именно с помощью ОРМ. На чистом ескюель тоже могу, если надо, но ОРМ очень удобная штука, поэтому пользовался ею.

Java Script - только базовый синтаксис. На практике пользовался больше библиотекой jQuery и плагинами Anythingslider, real captcha, jPlayer, Fancybox.

HTML, CSS - блочная и табличная верстки

Так как опыта работы не имею, то за свои услуги беру не дорогого, и не берусь за срочные проекты - может оказаться что надо будет переделать. Работать то оно у меня будет, но придется по ходу дела разбираться.

Могу работать в будние дни по 4-5 часов, и на выходных по 5-8 часов.

Более подробно об учебном проекте (соцсеть) ЗДЕСЬ--->>>

Исходники кода учебного проекта ЗДЕСЬ--->>>>

База данных к сайту ЗДЕСЬ ----->>>>>