Alexander3077

Александр Alexander3077

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
web developer

Опыта работы у меня нет, только учебный проект (Есть исходники на github). По образованию инженер-радиотехник (Окончил Житомирский государственный университет) Гражданин Украины, живу и работаю сейчас в Ростове-на-Дону  по специальности QA engeneer. Начал изучать веб-программирование и веб-дизайн около года назад. 

Профессиональные навыки:

  • PHP (понимаю что такое ООП);
  • SQL, умею создавать таблицы и работать с ними в phpMyAdmin;
  • ORM - работал с БД в своем проекте именно с помощью ОРМ. На чистом ескюель тоже могу, если надо, но ОРМ очень удобная штука, поэтому пользовался ею.
  • Java Script - только базовый синтаксис. На практике пользовался больше библиотекой jQuery и плагинами Anythingslider, real captcha, jPlayer, Fancybox.
  • HTML, CSS - блочная и табличная верстки
Так как опыта работы не имею, то за свои услуги беру не дорогого, и не берусь за срочные проекты - может оказаться что надо будет переделать. Работать то оно у меня будет, но придется по ходу дела разбираться.

Могу работать в будние дни по 4-5 часов, и на выходных по 5-8 часов.

Более подробно об учебном проекте (соцсеть) ЗДЕСЬ--->>>

Исходники кода учебного проекта ЗДЕСЬ--->>>>

База данных к сайту ЗДЕСЬ ----->>>>>