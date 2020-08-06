Alexander3526

Александр Капишников Alexander3526Alexander3526
Разработаю красивый и удобный дизайн для вашего бизнеса.
Плюсы работы со мной:
1) делаю бесплатные правки
2) оплата только после утверждения проекта
3) постоянная связь
4) гарантия на выполненную работу
Мои контактные данные:
1) Email: [email protected]
2) Instagram: https://instagram.com/web_design_services1?igshid=i38..
3) VK: https://vk.com/id333685983
4) Telegram: https://t.me/AlexanderKapishnikov
5)Телефон,Whatsapp: +7(999)109-72-47
Процесс работы:
1) проведение некого "интервью", получение ТЗ
2) выполнение в оговоренный срок
3) внесение бесплатных правок
4) утверждение и оплата
5) передача работы
Способы оплаты: сбербанк онлайн, киви кошелек. ( а также любым удобным для Вас способом)
Не так давно именно на этой фриланс бирже, вследствие чего еще нет отзывов
Мои контактные данные:
1) Email: [email protected]
2) Instagram: https://instagram.com/web_design_services1?igshid=i38..
3) VK: https://vk.com/id333685983
4) Telegram: https://t.me/AlexanderKapishnikov
5)Телефон,Whatsapp: +7(999)109-72-47