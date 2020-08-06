Alexander3526

Разработаю красивый и удобный дизайн для вашего бизнеса.

Плюсы работы со мной:

1) делаю бесплатные правки

2) оплата только после утверждения проекта

3) постоянная связь

4) гарантия на выполненную работу

Мои контактные данные:

1) Email: [email protected]

2) Instagram: https://instagram.com/web_design_services1?igshid=i38..

3) VK: https://vk.com/id333685983

4) Telegram: https://t.me/AlexanderKapishnikov

5)Телефон,Whatsapp: +7(999)109-72-47

Процесс работы:

1) проведение некого "интервью", получение ТЗ

2) выполнение в оговоренный срок

3) внесение бесплатных правок

4) утверждение и оплата

5) передача работы

Способы оплаты: сбербанк онлайн, киви кошелек. ( а также любым удобным для Вас способом)

Не так давно именно на этой фриланс бирже, вследствие чего еще нет отзывов

Мои контактные данные:

1) Email: [email protected]

2) Instagram: https://instagram.com/web_design_services1?igshid=i38..

3) VK: https://vk.com/id333685983

4) Telegram: https://t.me/AlexanderKapishnikov

5)Телефон,Whatsapp: +7(999)109-72-47