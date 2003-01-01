Alexander60

Ищу практически любую перспективную работу с достойным заработком.

· 10.01.1999 по 29.12.2002 ООО «Николь»-от Водителя-экспедитора до должности 1-й заместитель Генеральногодиректора Быстро поднялся по карьернойлестнице от Водителя-экспедитора до должности 1-й заместитель Генерального

директора.Наладил работу склада, доставку и работу срекламациями, чем дал дополнительный заработок фирме от $10 000 до $30 000 в

месяц. · 04.01.2003 – 25.05.2005 ООО «Диван Диваныч» АнтикризисныйУправляющий. За неполный год полностью перестроилработу магазина в «Медведково», практически полностью сменил поставщиков и

ассортимент, изменил систему оплаты и премиальных, подобрал достойный персонал,

вывел салон на первое место в сети (8 салонов магазинов) по прибыли.· 07.07.2005 - по н.в. А.Н. «Ц.М.Н. Парк Сити» Учредитель, Генеральный директор. С 20 человек компаниявыросла за три года до 3 000. Открыл с помощью инвесторов - компаньонов 5 новых

отделений по Москве и М.О. Прошел множество семинаров и курсов со своими

риэлторами. Компания отмечена тремя наградами М.А.Г.Р.· А.Н.«Инком»

Руководитель группы, отдела, отделения Перенимал опыт ведения бизнесау ведущей компании города. • Все разъяснения про опыт на прочей работепри личной встрече. Отразить все навыки в резюме не представляется возможным. Отличительныечерты: Пунктуальность, Гиперответственность, Креативность. Не боюсь чёрной работы – готов начать с нуляпрактически в любой сфере бизнеса. Профессиональныенавыки и знания: Большой опыт в ведении бизнеса по русски,Множество курсов и семинаров поразличным направлениям бизнесаОчень полезен в инновационномпроцессе при неудовлетворительной работе бизнеса.