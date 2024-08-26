Красиво - значит Правильно, Правильно - значит Красиво. (Восточная мудрость)

Пару (совсем пару) слов о себе:

Более 26 лет в "Приватбанке". Пришло время заняться тем, о чем давно мечтал.

Закончил курсы Java – разработчик, Node JS разработчик, «Изучение JavaScript от новичка до профи», мини-курс «JavaScript для начинающих». Теперь копаю вглубь.

Главные моменты: