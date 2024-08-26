Красиво - значит Правильно, Правильно - значит Красиво. (Восточная мудрость)
Пару (совсем пару) слов о себе:
Более 26 лет в "Приватбанке". Пришло время заняться тем, о чем давно мечтал.
Закончил курсы Java – разработчик, Node JS разработчик, «Изучение JavaScript от новичка до профи», мини-курс «JavaScript для начинающих». Теперь копаю вглубь.
Главные моменты:
качество ( если делать, то только лучшим образом)
ответственность (клиент должен быть доволен)
оптимальный результат (отдавать чуть больше, чем берешь.; сделать чуть лучше, чем планировал)
Портфолио
- Погода, React JS1 просмотр
- Pet Express JS (форма авторизации/регистрации)нет просмотров
- Pet MEVN To Do Listнет просмотров
- Filmsterнет просмотров
- Cайт на jQueryнет просмотров
- Простой сайт - Bootstrapнет просмотров