Alexander73

Дизайн. Обработка фото. Corel Draw. Photoshop (не дорого)

Предлагаю услуги по обработке фотографий, а также создания графики (дизайна) в программах Photoshop, Corel Draw и других графических

редакторах.

- Смена или удаление фона

- Цветокоррекция и коррекция дефектов

- Коррекция фигуры, ретушь кожи, поправка прически

- Добавление эффектов

- Ретуширование и реставрация

- Фотомонтаж и коллажи

- Праздничные открытки и плакаты

- Визитки, баннеры, буклеты, каталоги, флаеры, вывески, листовки, афиши,

календари, дисконтные карты и другая рекламная продукция

- Дизайн футболок

- Логотип для Вашей компании от идеи до воплощения

- Работа с текстом

- Оцифровка фото с бумажных носителей

- Перевод растрового изображения в вектор

- Также могу создать электронные каталоги, презентации в Adobe Acrobat Professional