Alexander73

Предлагаю услуги по обработке фотографий, а также создания графики (дизайна) в программах Photoshop, Corel Draw и других графических
редакторах.
- Смена или удаление фона
- Цветокоррекция и коррекция дефектов
- Коррекция фигуры, ретушь кожи, поправка прически
- Добавление эффектов
- Ретуширование и реставрация
- Фотомонтаж и коллажи
- Праздничные открытки и плакаты
- Визитки, баннеры, буклеты, каталоги, флаеры, вывески, листовки, афиши,
календари, дисконтные карты и другая рекламная продукция
- Дизайн футболок
- Логотип для Вашей компании от идеи до воплощения
- Работа с текстом
- Оцифровка фото с бумажных носителей
- Перевод растрового изображения в вектор
- Также могу создать электронные каталоги, презентации в Adobe Acrobat Professional