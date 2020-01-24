Разработка сайтов, веб-дизайн
Мои услуги:
Дизайн сайтов в Figma
Создание сайтов для Вашего бизнеса на Tilda, Wordpress или самописной системе
Что входит в стоимость услуги для сайта?
• Конкурентный анализ
• Анализ клиентов
• Составление прототипа
• Дизайн макет по Вашим предпочтениям
• Верстка сайта или подбор шаблона
• Адаптация сайта под устройства и подбор удобного шаблона для вашего клиента
• Написание офферов, текстов и заголовков
• Подключение: Фейсбук пикселя, Гугл пикселя и Яндекс.Метрика
• Настройка онлайн консультанта
• Настройка безопасного соединения ( SSL сертификат)
• Подключение CRM системы AmoCRM или Bitrix по необходимости
• Подключение и настройка модуля для приема платежей банка
Telegram: @AlexanderBuryak
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