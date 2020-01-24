Разработка сайтов, веб-дизайн

Мои услуги:

 Дизайн сайтов в Figma

‍ Создание сайтов для Вашего бизнеса на Tilda, Wordpress или самописной системе

Что входит в стоимость услуги для сайта?

• Конкурентный анализ

• Анализ клиентов

• Составление прототипа

• Дизайн макет по Вашим предпочтениям

• Верстка сайта или подбор шаблона

• Адаптация сайта под устройства и подбор удобного шаблона для вашего клиента

• Написание офферов, текстов и заголовков

• Подключение: Фейсбук пикселя, Гугл пикселя и Яндекс.Метрика

• Настройка онлайн консультанта

• Настройка безопасного соединения ( SSL сертификат)

• Подключение CRM системы AmoCRM или Bitrix по необходимости

• Подключение и настройка модуля для приема платежей банка

Telegram: @AlexanderBuryak