Редактор

Редактирую тексты на русском языке с 2005 года. С 2014 работаю в компаниях.



Вычитка, исправление стиля, ошибок, разбивка на абзацы и смысловые блоки, добавление заголовков/подзаголовков. Удаление из текста "воды".



Адаптация текстов, переведенных с английского языка на русский, чтобы они читались и выглядели красиво с литературной и смысловой точки зрения.



Создание слоганов (на английском и русском языке), текстов для баннеров и рекламы.



Также могу поработать с контентом вашего сайта в CMS для исправления и рерайта текстов и подбора и обработки изображений.



Делаю качественно, не использую в работе ИИ, копипаст и шаблонное мышление.