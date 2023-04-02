Редактор
Редактирую тексты на русском языке с 2005 года. С 2014 работаю в компаниях.
Вычитка, исправление стиля, ошибок, разбивка на абзацы и смысловые блоки, добавление заголовков/подзаголовков. Удаление из текста "воды".
Адаптация текстов, переведенных с английского языка на русский, чтобы они читались и выглядели красиво с литературной и смысловой точки зрения.
Создание слоганов (на английском и русском языке), текстов для баннеров и рекламы.
Также могу поработать с контентом вашего сайта в CMS для исправления и рерайта текстов и подбора и обработки изображений.
Делаю качественно, не использую в работе ИИ, копипаст и шаблонное мышление.
Я против войны в Украине!
Баннеры
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$5/час
от $40от 2 дней
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Наполнение сайтов
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$5/час
от $80от 5 дней
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $80от 1 дня
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Обработка фотографий
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$5/час
от $80от 5 дней
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Редактирование и Корректура
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$8/час
от $100от 5 дней
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