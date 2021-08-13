AlexanderKashtan

Александр AlexanderKashtanAlexanderKashtan
34 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO-оптимизатор
Мой сайт: https://seomind.biz/
Навыки:
- Создание сайтов (как рукотворных, так и на основе CMS),
- продвижение
- сайтов с помощью внутренней и внешней оптимизации,
- продвижение сайтов в
- социальных сетях, перенос сайта на иную CMS,
- создание сети сателлитов,
- сбор семантики и кластеризация,
- наращивание ссылочной массы,
- вывод сайта из под фильтров, увеличение видимости сайта, в общем создание и вывод
- сайтов в ТОП поисковой выдаче, а также РРС - в комплекте.
https://xn--80aae0ai8cwa4cza.kiev.ua/