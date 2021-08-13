AlexanderKashtan

Александр AlexanderKashtan

 
34 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO-оптимизатор

Мой сайт: https://seomind.biz/

Навыки:

  • Создание сайтов (как рукотворных, так и на основе CMS),
  • продвижение
  • сайтов с помощью внутренней и внешней оптимизации,
  • продвижение сайтов в
  • социальных сетях, перенос сайта на иную CMS,
  • создание сети сателлитов,
  • сбор семантики и кластеризация,
  • наращивание ссылочной массы,
  • вывод сайта из под фильтров, увеличение видимости сайта, в общем создание и вывод
  • сайтов в ТОП поисковой выдаче, а также РРС - в комплекте.
Свежее портфолио:

http://express-taxi.ua

https://gerchikco.com/

http://express-t.ua/

https://cityhost.ua/

https://tronsmart.ua/

https://yablukom.ua/

https://sigara.ua/

https://autosos.ua/

https://auto-sos.com.ua

https://avtosos.kiev.ua/

http://voyage-travel.com.ua/

https://alfabox.com.ua/

https://ovochevii-dim.com.ua/

https://xn--80aae0ai8cwa4cza.kiev.ua/

https://laserone.com.ua/

https://ukrzvit.ua/

https://perevod.agency/