AlexanderKrieg

Здраствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь услугами связаными с пакетом MS Office. Также занимаюсь деятельностью переводчика

Профессиональные умения

Уверенный пользователь компьютером. На высоком уровне владеет пакетом программ MS Office:

· Excel: 5 лет опыта, пользуюсь и сейчас

· Access: 4 года опыта, пользуюсь и сейчас

· Word: 4 года опыта, пользуюсь и сейчас

· PowerPoint: 5 лет опыта, пользуюсь и сейчас

Есть опыт использования Adobe Photoshop i CorelDraw. Высокий уровень владения программой 3D-моделирования ScetchUp.

Владею следующимиязыками:

· Украинский: высокий уровень

· Русский: высокий уровень

· Английский: средний уровень

· Немецкий: средний уровень