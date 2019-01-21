AlexanderKrieg

Александр Гринченко AlexanderKrieg

 
25 летУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здраствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь услугами связаными с пакетом MS Office. Также занимаюсь деятельностью переводчика

Профессиональные умения

Уверенный пользователь компьютером. На высоком уровне владеет пакетом программ MS Office:

·       Excel: 5 лет опыта, пользуюсь и сейчас

·       Access: 4 года опыта, пользуюсь и сейчас

·       Word: 4 года опыта, пользуюсь и сейчас

·       PowerPoint: 5 лет опыта, пользуюсь и сейчас

Есть опыт использования Adobe Photoshop i CorelDraw. Высокий уровень владения программой 3D-моделирования ScetchUp.

Владею следующимиязыками:

·       Украинский: высокий уровень

·       Русский: высокий уровень

·       Английский: средний уровень

·       Немецкий: средний уровень

PowerPointCorelDRAWPhotoshop