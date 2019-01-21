AlexanderKrieg

Александр Гринченко AlexanderKriegAlexanderKrieg
25 летУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здраствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь услугами связаными с пакетом MS Office. Также занимаюсь деятельностью переводчика
Профессиональные умения
Уверенный пользователь компьютером. На высоком уровне владеет пакетом программ MS Office:
· Excel: 5 лет опыта, пользуюсь и сейчас
· Access: 4 года опыта, пользуюсь и сейчас
· Word: 4 года опыта, пользуюсь и сейчас
· PowerPoint: 5 лет опыта, пользуюсь и сейчас
Есть опыт использования Adobe Photoshop i CorelDraw. Высокий уровень владения программой 3D-моделирования ScetchUp.
Владею следующимиязыками:
· Украинский: высокий уровень
· Русский: высокий уровень
· Английский: средний уровень
· Немецкий: средний уровень