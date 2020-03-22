*Веб сайтЫ* *ЛоготипЫ* *ВизиткИ* и многое другое.

Доброго времени суток. Дизайн и создание - Логотипов: Визиток и т. д.любой сложности, от простых до премиум класса.Подготовка и утверждение проекта. Выполню Ваш заказ, качественно и в срок. Обращайтесь, обсудим детали вашего проекта. По цене, всегда можно договориться.Некоторые мои работы вы можете посмотреть в моём портфолио.Уникальность моих работ вы можете проверить на любом веб ресурсе.Портфолио:https://freelancehunt.com/freelancer/AlexanderOrsk.html#portfolio