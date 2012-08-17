Опытный фотограф и ретушер с многолетним стажем.

Фотограф и ретушер. Занимаюсь фотоискусством порядка пяти лет, профессионально - четыре. Выпускник школы фотографов фотостудии Popcorn, преподаватель - Марта Михайлова. Некоторое время проработал в фотостудии "Пингвин". В данный момент работаю на частной основе. Сотрудничаю с высококлассными визажистами. Занимаюсь, преимущественно, портретной съемкой, однако и репортажную не обхожу стороной. В моем распоряжени професиональное оборудование, постоянно обновляемое, дабы иметь возможность реализовать любые потребности заказчиков. С некоторых пор занимаюсь свадебной фотографией. В целом демократичные цены, приятное общение и отличный результат, расположил ко мне многих клиентов и они заказывали у меня съемки не единожды, а это отличный показатель успешности фотографа, на мой взгляд.