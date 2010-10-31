AlexanderTime

Была задача: прикрутить уже готовый дизайн к магазину на lfs shop. Только прикрутить дизайн - все остальные работы по магазину должен был выполнить наш штатный программист. Описание задачи находится здесь http://www.weblancer.net/projects/226280.html
После того, как Александр объявил о своей готовности взяться за работу, мы списались с ним через асю, где он подтвердил названную им сумму в 200$ и добавил что его работа по верстке стоит 140, а прикрепление к движку 60$. Мне в принципе всё равно как он тарифицирует своё время: я описал задачу и готов заплатить согласованную сумму за её решение. Приступили.
Через два дня после старта этот человек объявил что не может даже поставить lfs у себя на локалке и предложил ставить дизайн какой-то другой движок (при том, что на lfs нами уже была реализована большая часть дополнительного функционала и он знал об этом). Нам пришлось купить отдельный хостинг и заплатить техподдержке этого хостинга за установку lfs, чтобы Александр мог работать на нём, раз на локалке он не справляется.
За два дня до истечения заявленного срока сдачи проекта, Александр сверстал страницы (то есть сделал половину работы) и попросил оплатить вёрстку (а это по его версии 70% от согласованной стоимости всей работы). Я отказал, на том основании что мне нужен результат и я готов платить только за него.
В этот же вечер на другом сайте удаленной работы я получаю предложение от этого же Александра, который готов взяться за совершенно другой проект. Тогда я понимаю, что прикреплять страницы к движку он не собирается (раз уже ищет новую работу), но надежда остается.
После этого, мы потеряли ещё три дня, ожидая от Александра выполнения оставшейся работы. Так как клиенты вовсю прессуют за сроки, я поручаю выполнение второй части работы своему штатному программисту (которого наоборот хотел разгрузить и отчего заказал эту работу у Александра) и, несмотря на сорванные сроки, выплачиваю Александру ровно половину тех денег, о которых мы договаривались и которые обозначены в его заявке к проекту.
Больше с Александром Шитым мы работать не будем.