AlexanderTime

Александр AlexanderTime

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

+7-911-304-44-41

Отзывы фрилансеров

a3r7m5rtk
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-2)
$200
0 баллов
14 лет назад
Требуется помощь с магазином на lfs shop (django)
Django
Я не советую работать с Костенко Александром, человек который постоянно не был на связи, я ему названивал по телефону, отправлял на почту и в аську сообщения, постоянно не отвечал. Даже после таких назвонов не хотел выходить на связь. Требовалось сделать вертску и расставить теги.140$ - верстка, 60$ расстановка тегов в шаблонов для движка магазина.Не брал с человека предоплату. Сделал вертску. Отправил. Человек сказал добро. Я попросил оплатить - он отказался,придумал отмазку, "Оплачиваю только полные проекты". Согласился сделать тему. Сделал тему. Хотя рекомендовал для магазина заменить стандартные шаблоны. Дозвонился еле еле.Как говорится хозяин барин. Сделал расставил теги все которые были в стандартной версии магазина. Ему не понравилось, потому что он хотел получить магазин под ключ, то есть за 200$ ему не нужна была вертска 7 шаблонов и расставления тегов, главное чтоб все работало. Странно Александр ведь моя задача была сделать не под ключ ваш магазин. В итоге человек говорит что я ничего не сделал и отказывается платить даже за верстку. Этому человеку реально плевать что вы делаете главное ему просто не платить за работу вашу, он может найти сто причин, написал мне плохой отзыв. Заметьте человек сам согласился, что 140$ верстка и 60$ установка тегов в шаблонах, то есть 70% оплаты верстка. А потом резко меняет свои убеждения, что верстка это 50%! Типичный ход кидалы! кстати вот доказательство моего труда: http://www.weblancer.net/users/a3r7m5rtk/portfolio/1053753.html#item Где оплата за мой труд ?
Была задача: прикрутить уже готовый дизайн к магазину на lfs shop. Только прикрутить дизайн - все остальные работы по магазину должен был выполнить наш штатный программист. Описание задачи находится здесь http://www.weblancer.net/projects/226280.html После того, как Александр объявил о своей готовности взяться за работу, мы списались с ним через асю, где он подтвердил названную им сумму в 200$ и добавил что его работа по верстке стоит 140, а прикрепление к движку 60$. Мне в принципе всё равно как он тарифицирует своё время: я описал задачу и готов заплатить согласованную сумму за её решение. Приступили. Через два дня после старта этот человек объявил что не может даже поставить lfs у себя на локалке и предложил ставить дизайн какой-то другой движок (при том, что на lfs нами уже была реализована большая часть дополнительного функционала и он знал об этом). Нам пришлось купить отдельный хостинг и заплатить техподдержке этого хостинга за установку lfs, чтобы Александр мог работать на нём, раз на локалке он не справляется. За два дня до истечения заявленного срока сдачи проекта, Александр сверстал страницы (то есть сделал половину работы) и попросил оплатить вёрстку (а это по его версии 70% от согласованной стоимости всей работы). Я отказал, на том основании что мне нужен результат и я готов платить только за него. В этот же вечер на другом сайте удаленной работы я получаю предложение от этого же Александра, который готов взяться за совершенно другой проект. Тогда я понимаю, что прикреплять страницы к движку он не собирается (раз уже ищет новую работу), но надежда остается. После этого, мы потеряли ещё три дня, ожидая от Александра выполнения оставшейся работы. Так как клиенты вовсю прессуют за сроки, я поручаю выполнение второй части работы своему штатному программисту (которого наоборот хотел разгрузить и отчего заказал эту работу у Александра) и, несмотря на сорванные сроки, выплачиваю Александру ровно половину тех денег, о которых мы договаривались и которые обозначены в его заявке к проекту. Больше с Александром Шитым мы работать не будем.
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