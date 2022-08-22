Качественная вёрстка в срок!
Меня зовут Александр.
Я люблю создавать качественную вёрстку сайтов.
Со мной вы всегда получите чистый, валидный и кроссбраузерный код.
Технологии:
HTML - HTML5
Методология БЭМ
CSS - CSS3, SASS(SCSS), LESS
Библиотеки, инструменты - Swiper, jQuery, Bootstrap, Gulp, Slick Slide, и т. д.
Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка (зависит от конкретного кейса)
Кроссбраузерность
Чистый аккуратный продуманный код, с которым будет просто работать и другим специалистам
Нативный-чистый JavaScript
Анимации CSS
Сборщик Gulp
FlexBox
Grid Layout
Иконочный шрифт
Оптимизация по Google PageSpeed Insights
🤝 Сотрудничество:
1. Знакомство с макетом и ТЗ. Оценка сроков и стоимости работы.
2. Назначение исполнителя с точными сроками и стоимостью.
3. Выполнение работы с отправлением промежуточных результатов. Обсуждение и внесение правок при необходимости.
4. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок.
5. Завершение платежа безопасной сделки, либо полная оплата проекта.
6. Передача файлов проекта (архив).
7. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.
8. Сопровождение и повторное сотрудничество
Контактные данные:
- Telegram:@AlexShmel
- Личные сообщения на Weblancer