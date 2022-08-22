Качественная вёрстка в срок!

Качественная вёрстка в срок!

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Меня зовут Александр.

Я люблю создавать качественную вёрстку сайтов.

Со мной вы всегда получите чистый, валидный и кроссбраузерный код.

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 Технологии:

HTML - HTML5

Методология БЭМ

CSS - CSS3, SASS(SCSS), LESS

Библиотеки, инструменты - Swiper, jQuery, Bootstrap, Gulp, Slick Slide, и т. д.

Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка (зависит от конкретного кейса)

Кроссбраузерность

Чистый аккуратный продуманный код, с которым будет просто работать и другим специалистам

Нативный-чистый JavaScript

Анимации CSS

Сборщик Gulp

FlexBox

Grid Layout

Иконочный шрифт

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

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🤝 Сотрудничество: ﻿

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﻿1. Знакомство с макетом и ТЗ. Оценка сроков и стоимости работы.

﻿2. Назначение исполнителя с точными сроками и стоимостью.

﻿3. Выполнение работы с отправлением промежуточных результатов. Обсуждение и внесение правок ﻿при необходимости.

﻿4. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок.

﻿5. Завершение платежа безопасной сделки, либо полная оплата проекта.

﻿6. Передача файлов проекта (архив).

﻿7. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

﻿8. Сопровождение и повторное сотрудничество

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﻿Контактные данные: