Александр Леонов AlexanderWhiteAlexanderWhite
39 летРоссия/Екатеринбург
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Знание php4,php5,mysql4, xml, xsl, (x)html, js, Flash5 (Action script)
мои работы stroygid.com nntc.ru
ищу работу УДАЛЁННО
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга