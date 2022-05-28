Только качество и в срок - обработка фотографий, создание баннеров, видео монтаж
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Vincent_1994
- Skype: neko-9998
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Предметная фотосъёмка
- Обработка фотографий
- Создание баннеров
- Видео монтаж
Ссылка на каналы с моими видео:
https://www.youtube.com/user/UkrdomofonChannel/videos
https://www.youtube.com/user/Callbells/videos
- Все правки делаю бесплатно
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Vincent_1994
- Skype: neko-9998
Портфолио
- Плакаты по СВО и Безопасности на выставки67 просмотров
- Картинки для Amazone86 просмотров
- Баннера для акций и скидок80 просмотров
- Предметная фотосъёмка + обработка77 просмотров