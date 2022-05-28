Только качество и в срок - обработка фотографий, создание баннеров, видео монтаж

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Предметная фотосъёмка

- Обработка фотографий

- Создание баннеров

- Видео монтаж

Ссылка на каналы с моими видео:

https://www.youtube.com/user/UkrdomofonChannel/videos

https://www.youtube.com/user/Callbells/videos

- Все правки делаю бесплатно

Связь: