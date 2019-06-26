Наша молодая команда занимается продвижением малого и среднего бизнеса в социальных сетях. ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники.
- Что мы умеем?
● Проводим аудит сообществ в социальных сетях;
● Анализируем сообщества конкурентов;
● Выявляем целевые аудитории для вашего бизнеса;
● Настраиваем таргетированную рекламу;
● Создаем интересный контент: тексты, фото, видео;
● Работаем с «посевами»;
● Работаем с рассылками;
● Проводим конкурсы;
● Работаем с блогерами;
● Настраиваем виджеты;
● Отрабатываем отзывы.
- Зачем это Вам?
1. Увеличение количества продаж.
2. Увеличение целевого трафика.
3. Коммуникация с клиентами.
4. Раскрутка бренда.
Готов выслать кейсы.
* Работали/работаем с такими сферами, как "Служба доставки еды"; "Стоматологии"; "Магазин обуви"; "Авиакомпания"; "Цветы"; "Интернет-магазин подарков".