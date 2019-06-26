SMM • Таргетинг • Копирайтинг

Наша молодая команда занимается продвижением малого и среднего бизнеса в социальных сетях. ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники.

- Что мы умеем?

● Проводим аудит сообществ в социальных сетях;

● Анализируем сообщества конкурентов;

● Выявляем целевые аудитории для вашего бизнеса;

● Настраиваем таргетированную рекламу;

● Создаем интересный контент: тексты, фото, видео;

● Работаем с «посевами»;

● Работаем с рассылками;

● Проводим конкурсы;

● Работаем с блогерами;

● Настраиваем виджеты;

● Отрабатываем отзывы.

- Зачем это Вам?

1. Увеличение количества продаж.

2. Увеличение целевого трафика.

3. Коммуникация с клиентами.

4. Раскрутка бренда.

Готов выслать кейсы.

* Работали/работаем с такими сферами, как "Служба доставки еды"; "Стоматологии"; "Магазин обуви"; "Авиакомпания"; "Цветы"; "Интернет-магазин подарков".