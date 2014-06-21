Alexander_Kuhtin

Резюме

Личная информация:

Ф.И.О: Кухтин Александр Вячеславович

Возраст: 21 год

Семейное положение: не женат, детей нет

Адрес: г. Киев, ул. Рокоссовского, 2

Телефон: (063)155-13-24

E-mail: [email protected]

Цель:

Должность: Контент-менеджер/Веб-дизайнер

Почему я: Есть опыт работы, отличные личностные качества, знание английского языка, желание работать в крупной интернациональной компании.

График работы: Полный рабочий день

Ожидаемая зарплата: 4000 грн.

Образование:

ВУЗ: “НТУУ” КПИ

Факультет: Факультет Биомедицинской Инженерии

Специальность: Специалист по информационным технологиям (Бакалавр)

Дата окончания: 21.06.2014

Профессиональный опыт: 1 год на должности контент-менеджера

Стажировка в компании Avon Ukraine: 01.06.13 – 30.08.13

Обязанности: Администрирование сайта, верстка и поддержка акционных страниц (Html/Css), обработка фотографий для сайта (Photoshop/Illustrator), создание коллажей для главного сайта компании, наполнение сайта товаром (описание товаров, описание заголовков, описание тэгов согласно ключевым словам), написание статей для сайта и групп в социальных сетях (Vkontakte/Facebook), создание/наполнение/раскрутка/контроль за группами в социальных сетях, работа с веб-движком в компании.

Работа в «Rayban shop» / «Sheen»: 01.09.13 – 30.05.14

Обязанности: такие же как в Avon Ukraine + создание/наполнение интернет-магазина на веб-движке WordPress/Prom.ua.

Специальные навыки:

Знание языков: украинский/русский – свободно, английский – средний уровень.

Уровень владения ПК: MS Office, Photoshop CS5, Illustrator CS5, VKBot, HTML/CSS, WordPress, Axure RP.

Личные качества: Очень усидчив и терпелив. Общительный и имею чувство юмора. Свою

часть работы довожу до конца. Легко иду на контакт. Опрятен, вежлив, пунктуален. Стремлюсь к знаниям и быстрообучаем. Есть большой опыт в поиске информации в Интернете.

Дополнительная информация:

Пример моего перевода с английского: http://dou.ua/forums/topic/10289/

Ссылки на сайты: http://sheen.com.ua/, http://rayban-shop.com.ua/ (создание/наполнение)

http://macsoft.pro/ (веб-дизайн)

Созданная и раскрученная группа (10000 чел. за полгода): http://vk.com/ray_ban_ochki