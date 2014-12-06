Alexander_Morgin

Упорством и трудом

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Немного о себе:

Образование высшее экономическое и техническое.

На протяжении нескольких лет мои работы печатались в целом ряде как общегосударственных, так и областных СМИ

Сайт "В Крым" (http://vkrimea.blogspot.com/).

Канал на YouTube "Alexandr Morgin" (https://www.youtube.com/user/Mihalih2)

Есть опыт копирайта и рерайта статей, по заданной тематике на целом ряде бирж статей.

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Копирайт, рерайт, SEO-копирайт, отзывы, наполнение сайтов, нейминг, слоган, хэдлайн, курсовые, рефераты,тексты для озвучки роликов, другие виды текстов

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СОТРУДНИЧЕСТВО СО МНОЙ — ЭТО:

1. Качество. Творческий подход и креативность – мои помощники в создании «живых» текстов, которые хочется читать.

2. Ответственность. Сроки выполнения работ всегда строго соблюдаются.

3. Уникальность выполненной работы. Проверка уникальности через Advego Plagiatus (при желании проверка через удобную вам программу, уточнённую заранее!).

4. Послепродажное обслуживание. В случае возникновения у заказчика конструктивного замечания по выполненной работе, корректировка текста проводится совершенно бесплатно.

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Связь:

Через E-mail: . Выходных нет.

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Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне максимально четкое ТЗ (бриф);

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Выбор формата оплаты (если у вас недавняя регистрация, или есть отзывы, которые заставляют усомниться в вас, тогда предоплата полная или частичная)

- Приступаю к выполнению работы;

- Отправление вам готовой работы;

- Корректировка в случае необходимости;

- Оплата;

- Окончание проекта — отзыв;

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Оплата:

1) WebMoney — WMZ> WMR> WMU;

2) Яндекс Деньги;

3) Пластиковая карта Сбербанка России (MasterCard)

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Обращайтесь, готов Вам помочь.

C уважением, Александр Моргин